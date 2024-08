Justiça: Juiz marca novo leilão para venda do Hospital São José

O juiz do Trabalho Gabriel Calvet de Almeida determinou a realização de novo leilão na tentativa de venda do Hospital São José (Elefante Verde), pertencente à Santa Casa de Bariri.

Interessados em dar lances e obter mais informações devem acessar o site www.leilaobrasil.com.br.

A abertura das propostas tem início às 13h do dia 19 de agosto e termina às 15h44 do dia 16 de setembro.

O valor continua o mesmo: R$ 5,178 milhões, conforme avaliação feita no dia 18 de janeiro deste ano. O lance inicial é de R$ 2,589 milhões.

A Justiça do Trabalho marcou leilão inicialmente para terminar no dia 24 de junho deste ano, mas não houve lances. Ao todo, o site www.centraljudicial.com.br registrou 388 visitas.

O hospital inacabado mede 4.436,00 m². A edificação se compõe de subsolo, térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimentos. A maioria dos pavimentos já tem o piso de granilite e as paredes rebocadas.

A venda do prédio onde atualmente funciona a Santa Casa chegou a ser decidida pela Justiça em outras ocasiões, mas a defesa do hospital conseguiu barrar essa possibilidade. O principal argumento é que no local funciona o único hospital da cidade, que atende moradores de Bariri e de Itaju.

Em novembro do ano passado, a Justiça do Trabalho decidiu pelo leilão do Elefante Verde.

Na ocasião, o juiz do trabalho substituto Gabriel Calvet de Almeida deu provimento a recurso (embargos à execução) da Santa Casa de Bariri, declarando impenhoráveis os recursos provenientes de repasse de verba pública ao hospital.