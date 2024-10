Justiça: Juiz aplica multa e determina retirada de postagem contra vereador; jornalista se manifesta

O juiz Mauricio Martines Chiado tornou definitiva multa no valor de R$ 10 mil em relação a José Iraldo Androciolli Junior, jornalista e que utiliza o nome de Tailler Androciolli em sua página no Facebook.

O motivo é que ele não retirou das redes sociais publicação com potencial ofensivo em relação ao vereador Ricardo Prearo, que concorre à reeleição. Androciolli Junior também é candidato a vereador.

O magistrado determinou o arresto cautelar da importância e, com a efetivação do bloqueio, decidiu que o montante ficará em conta à disposição do Juízo.

Além disso, o juiz intimou Vavá para que, em 24 horas, retire as publicações que versem sobre Prearo e que se abstenha de fazer novas publicações até 17h de domingo (6), sob pena de aplicação de nova multa no valor de R$ 15 mil.

O vereador ingressou com ação indenizatória por supostos danos morais decorrentes de calúnia e difamação contra Vavá.

O caso diz respeito a possíveis agressões praticadas por Prearo contra Maurício Rodrigues em lanchonete da cidade no dia 10 de agosto. Posteriormente, Vavá publicou vídeo sobre o entrevero entre Prearo e Maurício no estabelecimento.

Outro lado

Em nota ao Candeia, Androciolli Junior ressalta que sua defesa está entrando com recurso (agravo) em relação à multa aplicada pelo Judiciário.

“Entendo que, quando a pessoa se dispõe a entrar na vida pública, seu nome pode (e deve) ser vinculado a vários aspectos. Ser uma pessoa pública não o torna onipotente. Além disso, estou sendo cerceado como jornalista (direito de imprensa)”, aponta.

Diz que não causou a confusão (briga na lanchonete), mas que apenas fez a publicação porque teria sido acusado de mentir e disseminar fake news, quando, na verdade, foi visto por todos que houve a briga.

Entende que cabe à Justiça julgar quem está certo ou errado e que publicou uma coisa ocorrida em local público.

“Em relação à decisão do juiz, é importante salientar que este evento se refere às primeiras postagens que fiz e, segundo ele, não foram retiradas. Na verdade, foi informado no processo que todas as postagens indicadas pelo magistrado para serem retiradas foram excluídas e que a ordem foi devidamente cumprida antes das 24 horas estabelecidas”, finaliza Androciolli Junior.