Caso Latina: decretado segredo de Justiça da ação

A juíza da 2ª Vara Judicial de Bariri, Priscilla Miwa Kumode, decretou o segredo de Justiça da ação criminal conhecida como Caso Latina.

De acordo com a magistrada, a medida foi tomada diante da informação de possível existência de dados pessoais, constitucionalmente protegidos.

São réus nesse processo os empresários Paulo Ricardo Barboza e Abílio Giacon Neto, o capitão da Polícia Militar Alexandre Gonçalves e os ex-diretores municipais Flávio Muniz Dalla Coletta (Desenvolvimento Econômico e Gabinete) e Giuliano Griso (Obras e Meio Ambiente).

O ex-prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho é investigado pelo Ministério Público em Bariri, já que perdeu o foro por prerrogativa de função (foro privilegiado).

Em outubro do ano passado o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou cinco pessoas por envolvimento em crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias, fraudes contratuais, corrupção ativa e passiva, coação no curso do processo e roubo na comarca de Bariri.

A denúncia aponta que o esquema era formado por um grupo que fraudava procedimentos licitatórios para direcioná-los a pessoas determinadas. O esquema envolvia também incrementos contratuais a fim de maior lucratividade, permitindo que os envolvidos fossem pagos mesmo sem terem executado os serviços. As autoridades identificaram pagamentos de propinas e coação de testemunhas, que tiveram celulares roubados durante as investigações.