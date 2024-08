Bariri: Ricardo Prearo ingressa com ação contra Tailler Androciolli

O vereador Ricardo Prearo (PSD) está ingressando com ação indenizatória por supostos danos morais decorrentes de calúnia e difamação contra José Iraldo Androciolli Junior, que utiliza o nome de Tailler Androciolli em sua página no Facebook.

O processo a que o Candeia teve acesso, na esfera cível, relata que na segunda-feira (19) Prearo tomou conhecimento que Androciolli havia realizado publicação em rede social fazendo menções desabonadoras, caluniosas e injuriosas contra o vereador.

O caso diz respeito a possíveis agressões praticadas por Prearo contra Maurício Rodrigues em lanchonete da cidade no dia 10 de agosto.

A vítima ingressou com pedido de Comissão Processante na Câmara Municipal para a cassação do mandato do parlamentar. Por cinco votos contra quatro, na noite de segunda-feira (19) o Legislativo rejeitou a instauração da Processante.

A defesa do vereador cita, ainda, que na noite de 19 de agosto Androciolli gravou vídeo, atribuindo, novamente, a conduta supostamente delituosa em face de Prearo.

“Diante dessas condutas arbitrárias, aforadas em informações inverídicas e desonrosas, o requerido pratica um genuíno ilícito penal, devendo responder pelos danos causados”, consta na ação.

A defesa do vereador requer do Judiciário, em liminar, que Androciolli retire as publicações contra ele.

No mérito, pede que a ação seja julgada procedente, para condenar o autor das postagens a R$ 10 mil por reparação por danos morais.

Outro lado

Ao jornal, Androciolli comenta que o vereador é figura pública, sujeita a comentários que a população possa fazer.

“Na verdade, não falei nada que o ofendesse em sua moral, apenas que foram feitos comentários sobre o político e não sobre a pessoa”, diz ele.

Outro ponto mencionado por Androciolli é que “a população precisa saber em quem votar e que se tiver de ser processado por falar, como fica a situação do vereador por ter agredido um idoso?”