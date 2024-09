Bariri: Justiça concede regime semiaberto a Vaguinho

A juíza Elaine Cristina Storino Leoni, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (Deecrim), de Bauru, deferiu pedido feito pela defesa de Vagner Mateus Ferreira (Vaguinho) para a progressão de regime do fechado ao semiaberto.

De acordo com a magistrada, deve ser feita comunicação ao Centro de Ressocialização (CR) de Jaú para remoção do preso para unidade adequada.

Em sua manifestação, o Ministério Público (MP) opinou favoravelmente à concessão da progressão de regime.

A juíza aponta em sua decisão que os requisitos legais da progressão foram todos preenchidos, visto que o lapso temporal foi cumprido e as informações que constam do processo indicam que também ostenta o requisito subjetivo para a progressão prisional, inclusive em razão da boa conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar.

Vaguinho foi preso em fevereiro de 2023, primeiro de forma preventiva por descumprimento de medidas cautelares impostas pelo Judiciário.

Depois, foi condenado a 11 anos de reclusão pelos crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, afastamento de licitante e fraude em contrato. A sentença foi proferida em dezembro do ano passado pela Justiça de Bariri.

O réu recorreu dessa decisão. O recurso de apelação foi pautado para ser julgado no dia 1º de outubro no Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo.

No regime semiaberto, a execução da pena é realizada levando-se em conta que pessoa tem o direito de trabalhar e estudar durante o dia, regressando à noite para sua unidade prisional.