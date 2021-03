Popstyl estreia nova identidade visual

A Popstyl em Bariri esta com nova identidade visual. A marca estreia nesta semana novo logotipo, desenvolvido com exclusividade.

A nova logomarca vai estampar peças publicitárias, uniformes, site, redes sociais e material gráfico da empresa, além da fachada do tradicional ponto comercial na Av Claudionior Barbieri, em frente à escola Euclydes.

O local também passa por reforma e modernização, e deve ser reinaugurado em breve.

Mudança

A ação faz parte de plano de expansão da empresa iniciado no começo do ano, que engloba remodelagem física, ampliação da atuação no ramo de papelaria e gráfica e entrada no e-commerce.