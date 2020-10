Nutribem completa oito anos com novos profissionais

Letícia, Bruna e Celso passam atuar juntamente com Keli e Fábio – Divulgação

A Clínica Nutribem de Bariri completou oito anos de atuação com várias novidades.

Keli Bortholazzi , proprietária da clínica, nutricionista, Nutrição Clínica e Esportiva, com Exame de Bioimpedância, apresenta mais três novos profissionais que irão atuar no local, e se juntar ao psicólogo Fabio H. Paulino, com formação em terapia cognitiva-comportamental, que atua há três anos na clínica.

A médica Bruna Fanton Gallo, dermatologista pelo Instituto de Dermatologia Azulay – RJ, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Especializada em Cosmiatria e tricologia. CRM 163.483 RQE 76041.

Celso Panelli Junior (Crefito-3/209002-F )é fisioterapeuta clinico atuante na área de ortopedia e quiropraxia, formado no Centro Universitário de Araraquara- Uniara em 2013, que atende também na cidade de Bocaina

Letícia Ramos Da Silva (CRP: 06/158770) é graduada em Bacharel em Psicologia pelas Faculdades Integradas de Jaú, atua como Psicóloga Clínica, com formação em terapia cognitivo-comportamental com atendimentos psicoterápicos de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Presencial e online. Ela atua também em Jaú.

A Clínica Nutribem fica na Rua. Almirante Barroso, 230, no Jardim Panorama. Telefone é (14) 3662-0860, junto à loja Nutribem, que oferece congelados, produtos zero açúcar, sem lactose, empório com castanhas, farinhas funcionais, frutas secas, chás. Refrigerados, iogurtes e kombuchas e suplementos alimentares.