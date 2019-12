Likalu Semijoias e Assessórios inaugura showroom

A Likalu está localizada na Av Claudionor Barbieri, 688. Telefones (14) 3662-5299 e 9.8115-8826.

Na sexta-feira, 13, foi inaugurado em Bariri o showroom da Likalu Semijoias e Assessórios.

Há mais de vinte anos no mercado com vendas a domicílio, a marca agora investe em ponto de vendas físico para melhor atender os clientes.

“Há vinte anos começamos com uma pequena amostra de produtos em Bariri e, com erros e acertos, conseguimos criar oportunidades únicas para o empreendedorismo de semijoias da região”, afirma Lílian Gonçalves Foloni, proprietária da empresa.

“Inauguramos nosso showroom com diversidade em acessórios de beleza, como semijoias, produtos infantis , bijuterias, acessórios masculinos , clutches, acessórios para festa, cintos, lenços, chapéus de praia”, informa ela.

A nova loja possui equipe de consultoras qualificadas e prontas para entender o que os clientes procuram. “Buscamos constantemente tendências que levem elegância e sofisticação”, finaliza Lílian.

A Likalu está localizada na Av Claudionor Barbieri, 688. Telefones (14) 3662-5299 e 9.8115-8826.