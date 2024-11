Informe publicitário: Coeba realiza cadastro para 1º ano no período da manhã

A Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) realiza cadastro de reserva para a abertura de uma turma do 1º ano do ensino fundamental no período da manhã em 2025.

“Esta é uma excelente oportunidade para as famílias que buscam ensino de qualidade, fundamentado em valores éticos, inovação pedagógica e desenvolvimento integral dos alunos”, destaca a direção da escola.

Interessados devem procurar a secretaria da escola até o dia 2 de dezembro para registrar sua intenção e garantir a possibilidade de matrícula na nova turma.

A Coeba fica na Avenida Centenário, 257, no centro de Bariri. Os telefones para contato são (14) 3662-5600 e 99636-2480.