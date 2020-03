INFORME: Keli Bortholazzi conclui 1º Grupo de Emagrecimento

Paula Liberati conseguiu emagrecer 12,5kg e ficou em primeiro lugar – Robertinho Coletta/Candeia

A nutricionista baririense Keli Bortholazzi concluiu nesta semana o 1º Grupo de Emagrecimento com método Kelinutri.

O programa teve início há dois meses e contou com seis participantes, todas do sexo feminino, selecionadas pela profissional. Durante os sessenta dias, sob orientação gratuita da nutricionista, as participantes competiam entre si para ver quem conseguia obter melhores resultados.

“O grupo de emagrecimento surgiu da necessidade da população em aprender sobre uma nutrição de verdade, respeitando suas individualidades, eliminando as crenças e ajudando umas as outras chegarem ao peso ideal”, afirma Keli

A vencedora foi Paula Liberati, que emagreceu 12 kg durante o programa. Ele ganhou como prêmios um kit de roupa de ginástica, acompanhamento individualizado com exame de bioimpedância inbody durante 30 dias e produtos e brindes Nutribem (alimentos, suplementos e saúde). A segunda colocada perdeu 8,5kg.

“Além de relatarem uma melhora na comunicação com a comida, aprenderam a controlar as emoções e vontades momentâneas, acreditaram mais que é possível e conseguiram reconhecer fome física de fome emocional. Também escolherem melhor os alimentos, principalmente industrializados e seus rótulos”, informou a nutricionista.

Forma parceiros no programa a Farmácia Magistral e Biquíni e Cia, em Jaú, psicólogo Fábio Paulino e esteticista Isabela Scipioni, da Clínica Nutribem.

O próximo grupo deve ter início entre abril e maio. Serão selecionadas seis mulheres de Bariri, necessariamente acima de 90kg.

As inscrições estão abertas na Clínica Nutribem, que fica na Rua Almirante Barroso, númer 230, no Jardim Panorama. Dúvidas através do whatsapp 99746-5860.