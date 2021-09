Gabriel Ferrari sorteia bicicleta OGGI no Instagram

O influenciador digital de Bariri Gabriel Ferrari realiza novo sorteio pela rede social Instagram. O prêmio é uma bicicleta OGGI 0 Km.

Para concorrer é preciso curtir e compartilhar a foto oficial, marcando @gaa_ferrari nos stores; seguir o perfi @bike_gaaferrari e todos que ele segue e comente qualquer coisa na foto, como letra, frase, emoji, etc..

A premiação será no dia 29 de setembro, às 19h30 através de uma live no canal no Youtube: Gaa_Ferrari e da página do Facebook do Jornal Candeia