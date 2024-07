EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL – Partido Social Democrático (PSD) – Bariri/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL

Partido Social Democrático (PSD) – Bariri/SP

Com fundamento na Lei Federal nº 9.504/1997 e nos artigos 16, 18, 20 e seguintes do Estatuto do Partido Social Democrático (PSD), por intermédio de seu Presidente no Município de Bariri/SP, vem CONVONCAR todos os membros convencionais a participarem da CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL, que será realizada presencialmente dia 28 de julho de 2024 (domingo), das 9 (nove) horas às 12 (doze) horas, com endereço à Avenida José Jorge Resegue, nº 716, Jardim Panorama, Município de Bariri/SP, com a seguinte ORDEM DO DIA:

I – Escolha dos candidatos a VEREADORES e VEREADORAS do Partido;

II – Deliberação sobre o lançamento de candidaturas próprias para Prefeito e Vice-Prefeito;

III – Deliberação sobre coligações com outros partidos ou Federações (Majoritária);

IV – Estratégia eleitoral a ser adotada;

V – Denominação da Coligação (se for aprovada);

VI – Assuntos Gerais, bem como sobre as demais questões legais que envolvam o processo eleitoral.

Bariri/SP, 19 de julho de 2024.

FRANCISCO LEONI NETO

Presidente da Comissão Provisória do PSD