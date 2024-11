Social: Umuarama promoverá 4 eventos no mês de dezembro

O Umuarama Clube de Bariri realizará quatro eventos no mês de dezembro, todos gratuitos para associados. Eles acontecerão aos sábados, sempre com início às 22h.

O dia 7 é marcado pelo tradicional Baile do Havaí, com animação da Banda Próxima Parada e mesa de frutas. Visitante paga R$ 40,00 antecipadamente e R$ 50,00 na bilheteria.

No dia 14 o clube recebe os músicos da Legião Urbana Oficial Cover (Luoc). A entrada para não associados custa R$ 30,00.

No dia 21, a Banda Doce Veneno anima o Baile de Natal. No dia 28, o Baile do Ano Novo será realizado com a presença da Banda Matéria Prima.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3662-1283, 3662-6565 e 98196-0611.