Social: Terceiro Baile Rotário vem com duas atrações musicais

Dia 23 de novembro, sábado, o Rotary Club de Bariri – 16 de Junho promove a terceira edição do Baile Rotário, no Umuarama Clube, a partir das 22h.

Desta vez, serão duas atrações musicais. A principal delas, é a banda Guns N’ Roses Cover Brazil, uma das mais conceituadas do Brasil, com várias apresentações na mídia, em especial, no Domingão do Faustão.

Para fazer a abertura do show, o Rotary contratou o grupo local, Banda do Caverna, com repertório repleto de clássicos do rock dos anos 50, 60 e 70.

Já estão sendo vendidas as mesas para o evento. O valor é de R$ 350, com direito a quatro lugares. As reservas devem ser feitas através de (14) 98116-2171 (Marcel), (14) 99631-4730 (Manoel), (14) 98160-5440 (Bruna) e (14) 98103-0744 (Priscila).