Social: Neste domingo tem almoço beneficente no Lar Vicentino

Neste domingo 03), ocorre o 1º Almoço Beneficente no salão de festas do Lar Vicentino de Bariri, das 11h30 às 14h30.

O evento conta com a parceria do Rotary Club de Bariri e toda a renda será revertida em prol dos serviços prestados pelos vicentinos em Bariri.

A adesão é R$ 50, com direito a cardápio que inclui salada, farofa, dois tipos de arroz e churrasco (maninha, frango e linguiça).

Crianças até 7 anos não pagam. Bebidas serão cobradas à parte. Os participantes devem levar prato e talheres.

Os ingressos podem ser adquiridos através do telefone (14) 3662-4422 ou WhatsApp (14) 996886-7454. As equipes do Rotary Club e do Lar Vicentino também estão comercializando as adesões.

Durante o encontro, haverá música ao vivo com a dupla local, João Paulo & Rafael, com o melhor da música sertaneja.