Social: Jantar de 54 anos do CPS reúne 300 pessoas

Cerca de 300 pessoas prestigiaram o jantar festivo em comemoração aos 54 anos de fundação do Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri (CPS), realizado dia 20, sábado, no Umuarama Clube.

O encontro, que ocorreu a partir das 19h, contou com serviço do Buffet Sucata e a presença de diretores, funcionários e voluntários que, desde a fundação até os dias atuais, fazem a história do CPS.

A programação previa três atrações artísticas. As atividades tiveram início ao som do DJ Jorge, enquanto eram servidas as entradas.

Houve pequena solenidade, coordenada pela psicóloga Ana Laura Fanton de Santis, que relatou a história do CPS, ressaltou a relevância do serviço prestado pela entidade e apresentou os atuais gestores e colaboradores. Houve homenagem especial ao voluntário Ismael José Paiola.

Em seguida, enquanto o jantar era servido, a cantora Soraia Sadi apresentou repertório repleto de sucessos dançantes, em especial o forró, que levou vários casais à pista.

Para encerrar a programação, houve a apresentação de Stevan Gaipo e seu stand up humorístico. Ele arrancou gargalhadas do público, fazendo piadas sobre sua trajetória, ligada ao universo mineiro.