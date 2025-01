Social: “Festa para E.L.A.” arrecada recursos para tratamento de Marisa Rocha

Dia 15 de fevereiro, sábado, a partir das 18h, na Casa do Flash Back de Bariri, será realizada “Festa para E.L.A.” para arrecadação de recursos em prol do tratamento de Marisa Rocha.

Ela foi diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora.

O tratamento é de alto custo e para auxiliar nos gastos com médicos, medicamentos, exames e internações, grupo de amigos se uniu para a ação solidária.

O show vai reunir grandes nomes da música como Alta Patente (classic rock); Cave Sound (classic rock); Ricardo & Milton Júnior (melhor do sertanejo); e o DJ Jorge. Está prevista ainda a participação de mais convidados.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20, que podem ser adquiridos antecipados com Daviane (14 98208-3247) ou via PIX com nome na lista. Neste caso, favor entrar em contato com Jorge (14 99794-2420).