Social: Dia 11 de agosto tem 2ª Feijoada com Samba da LAV

Dia 11 de agosto, domingo, ocorre a segunda edição da Feijoada do Samba da LAV, em prol da organização social Lar, Amor e Vida (LAV).

O evento será realizado na Chácara Água das Pedras (Rua Florêncio Froes de Moraes), das 11h às 16h. O som está a cargo do grupo de pagode Intuição S/A.

As adesões estão sendo vendidas a R$ 60. Crianças de 5 a 10 anos pagam R$ 30. Além de feijoada, o cardápio inclui sobremesa. As bebidas serão vendidas a parte.

Para maiores informações e compra antecipada do ingresso, entrar em contato através do WhatsApp (14) 98158-7386, com Isabela Moreno.