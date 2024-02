Social: Creche Madre Leônia realiza Show de Prêmios

Dia 17 de março (domingo), a partir das 14h, a Creche Madre Leônia realiza Show de Prêmios, no salão de festas do Lar Vicentino de Bariri.

A tarde festiva vai sortear grandes prêmios. A cartela custa R$ 25, com direito a 10 rodadas do bingo. Quem levar um produto de limpeza ainda participa de mais uma rodada grátis.

Os convites já estão à venda com voluntários, colaboradores e, diretamente, na secretaria da creche. Outro local de compra é na secretaria paroquial da Igreja de Santa Luzia. Maiores informações pelo telefone (14) 3662-1300.

A renda será revertida em prol dos serviços prestados pela entidade. Participe!