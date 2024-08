Social: Comunidade comemora aniversário de ordenação de Padre Leandro

O fim de semana foi de festa para a comunidade da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Programação especial comemorou o sexto aniversário de ordenação do pároco Leandro da Silva Pimentel.

Na sexta-feira (16), foi realizado jantar dançante, a partir das 20h30, no salão de festas do Santuário, que reuniu cerca de 200 pessoas, entre familiares, amigos e paroquianos.

Ainda marcaram presença sacerdotes e companheiros de ordenação de Padre Leandro. Entre eles, Padre Luís Felipe Mello, que também foi ordenado no dia 18 de agosto.

Quem participou pode conferir delicioso cardápio preparado pelo Buffet do Santuário, ou seja, pela própria comunidade. Foi constituído de entrada (patês, berinjela e torradas); salada verde elaborada; pratos quentes (arroz com amêndoas em lascas, macarrão alho óleo e bacon; escondidinho de calabresa; e frango à parmegiana); e sobremesa (bolo e crústulis). A adesão foi de R$ 40. Bebidas foram vendidas a parte.

O som ficou a cargo de DJ de São Carlos, que animou o ambiente com vários ritmos. Destaque para a animação de Padre Leandro, que não saiu da pista de dança.

Durante as missas do final de semana, nas comunidades do Santuário, São Pedro e Livramento, houve agradecimento e comemoração especial pela presença do sacerdote à frente da Paróquia do Santuário.

No jantar dançante e ao final das celebrações, muitos paroquianos fizeram questão de abraçar e parabenizar o pároco. Além de muitas fotos. Em seus seis anos de sacerdócio, a quase totalidade ele passou em meio a essa comunidade.