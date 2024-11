Social: Almoço no Lar Vicentino reúne 400 pessoas

O 1º Almoço Beneficente do Lar Vicentino de Bariri reuniu 400 pessoas dia 03 de novembro, domingo, a partir das 11h30, no salão de festas da entidade.

O evento – que contou com a parceria do Rotary Club de Bariri, irmãs claretianas, vicentinos, funcionários e voluntários – rendeu R$ 29.935,00, que serão revertidos em prol dos serviços prestados junto aos 40 internos.

Durante o encontro, houve música ao vivo com a dupla João Paulo & Rafael, com o melhor da música sertaneja.

Para realizar o evento, os vicentinos contaram com o patrocínio e doações de empresas, pessoas físicas e comércio local.

Segundo a equipe do Lar Vicentino, os participantes puderam conferir as reformas realizadas no salão de festas, que a entidade aluga para casamentos, aniversários e confraternizações. (Informações através do telefone 14 3662-1441).