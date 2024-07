Cidade: Jantar Dançante encerra Semana da Família da Santa Luzia

De 10 a 17 de agosto ocorre a Semana da Família 2024, na Paróquia Santa Luzia de Bariri, com temas ligados ao universo familiar cristão.

E para encerrar a programação, sábado, 17, a comunidade dos altos da cidade vai realizar Jantar Dançante, a partir das 20h, no salão paroquial da Igreja São José.

O cardápio será constituído de “comida de boteco” e a adesão por pessoa é de R$ 40. Crianças de 07 a 12 anos pagam R$ 20.

A atração musical do jantar dançante é a dupla local, João Paulo & Rafael.

Para informações e reserva de mesas e ingressos, entrar em contato diretamente na secretaria paroquial da Santa Luzia ou pelo telefone (14) 3662-2106.