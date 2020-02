Cerca de mil e trezentas pessoas prestigiam Carnaval Abre Alas

Bom público participou do Carnaval Abre Alas de rua e salão – Rosa Marcolino

Foi realizado no último sábado, 15, o Carnaval Abre Alas. O evento contou com cerca de mil e trezentas pessoas.

O carnaval teve início na parte da manhã, com bloco de rua Vai Quem Qué Como Qué, que contou com participação da Banda Carlos Gomes, de Bocaina.

Foliões desfilaram pelas ruas centrais do município, com fantasias e vestindo abadá do evento. A participação foi gratuita.

À noite ocorreu baile de carnaval no Umuarama Clube de Bariri, com animação da Banda Agagê. Durante a folia no clube, foram vendidas canja de galinha feita pela equipe da Apae.

O intuito do Carnaval Abre Alas é resgatar as marchinhas carnavalescas e sambas-enredo.

Os organizadores informam que está sendo feito o balanço arrecadado com o evento e em breve será divulgado.

O valor será revertido para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae).