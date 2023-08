BARIRI: Umuarama realiza Festa a Fantasia

O Umuarama Clube de Bariri promoverá no dia 23 de setembro a tradicional Festa a Fantasia.

O evento começa às 21h com animação da Banda Tempo Livre e tenda eletrônica com os DJs Tenôre e Gustavo Castro.

Para associados, a entrada é gratuita. Para visitantes, dois convites serão vendidos por R$ 50,00, num total de 100 bilhetes.

Ao término dessa quantia, cada entrada custará R$ 30,00.

Os pontos de venda são secretaria do Umuarama, Papelaria Nota 10, Eldorado Móveis e Everaldo Cabeleireiro.