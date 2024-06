Vinícius Liberati é vice-campeão mundial de jiu-jítsu

O atleta baririense Vinícius Liberati conquistou o vice-campeonato mundial de jiu-jítsu.

Ele competiu na categoria “pesado”, faixa preta, em Long Beach, nos Estados Unidos, no domingo (2). O torneio foi promovido pela IBJJF.

Vinícius foi superado na decisão pelo polonês Adam Wardzinski com um katagatame.

“Sempre foi meu sonho lutar aqui; tive meu visto negado algumas vezes, fazendo com que esse meu sonho fosse adiado, mas na hora certa Deus preparou tudo como tinha que ser”, escreveu o lutador em suas redes sociais.

“Estou muito feliz com meu desempenho. Fiz quatro lutas para chegar até a final e infelizmente não foi esse ano que fui campeão, mas Deus sabe de todas as coisas. Estou muito feliz de realizar esse sonho”, finalizou Vinícius.