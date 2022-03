Vinicius Liberati é campeão em Curitiba

O baririense Vinicius Liberati competiu no sábado (19) no Curitiba Open da CBJJ, evento organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ).

A competição foi realizada no Ginásio do Tarumã, em Curitiba-PR.

Ele foi campeão nas categorias Super Pesado e Absoluto (peso livre), faixa marrom adulto.

Vinicius aproveita para agradecer toda sua equipe: preparador físico Danilo Cruz, nutricionista Keli Bortholazzi, fisioterapeuta Rafael Rinaldi (Jaú) e Farmácia A Medicinal (Bauru).