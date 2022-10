Tem início a 25ª Olimpíada Estudantil de Bariri

Abertura do evento será nesta segunda-feira, dia 17, às 19h na Quadra Conrado Migliorini – Foto: Alcir Zago/Candeia

Teve início na manhã desta segunda-feira (17) a 25ª edição da Olimpíada Estudantil de Bariri (Oeba).

A abertura oficial da competição esportiva será nesta segunda-feira, às 19h, na Quadra Conrado Migliorini.

Participarão dos jogos alunos do município, tanto da rede pública quanto privada. As disputas ocorrem em oito modalidades, com algumas alterações, dependendo da categoria. São elas: queimada, corrida, futsal, câmbio, xadrez, tênis de mesa, basquete e vôlei.

De acordo com o professor Pedro Franquini Neto, do Setor de Esportes, os integrantes do Ensino Fundamental 1 e 2 e do Ensino Médio foram divididos em quatro categorias: sub-11 (nascidos a partir de 2011); sub-13 (nascidos em 2009 e 2010); sub-15 (2007 e 2008); e sub-17 (2005 e 2006).

Segundo a responsável pelo Setor de Esportes, Edmara Rainere, a maior parte das disputas acontecerá na Quadra Conrado Migliorini e nas dependências do Clube Municipal José Giacone. “A exceção é a disputa da corrida, que será realizada na Avenida do Lago Municipal”, informa ela.

O prefeito Abelardo Maurício Simões Filho comemora o fato de o evento estudantil retornar após três anos de paralisação, por conta da pandemia de Covid-19.

“Tivemos a última edição da Oeba em 2019. Agora, passado aquele período tão triste da pandemia, poderemos celebrar e festejar com este evento esportivo que envolverá dezenas de jovens de Bariri”, afirma.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri