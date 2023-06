Semifinais do futsal acontecem nesta sexta-feira

O Campeonato Municipal de Futsal de Bariri está chegando à reta final. Na segunda-feira (29) foi encerrada a fase de quartas de final e os confrontos das semifinais foram definidos.

As partidas da semifinal acontecem na sexta-feira (2). O chaveamento do campeonato determinou que a primeira partida será entre Fiel Bariri e Santa Helena (19h30), enquanto a segunda será entre 15 da Vila e Unidos da Vila (20h30).

Todos os jogos do campeonato têm entrada gratuita e acontecem na Quadra Conrado Migliorini.

Quartas de final

As quartas tiveram início no dia 26 de maio. No primeiro jogo da noite, a Fiel Bariri bateu o RVA Futsal por 6 a 3. Mais tarde, o 15 da Vila superou o Galos FC por 7 a 4.

Na segunda-feira (29) o Santa Helena venceu a Camisetas Kezo por 7 a 4. A última vaga na semifinal foi definida em uma partida muito disputada entre Unidos da Vila e Tec-Car. O tempo normal terminou em 6 a 6. Nos pênaltis, o Unidos da Vila venceu por 4 a 3.