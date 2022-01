Parceria traz clínica de canoagem caiaque polo para Bariri

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Setor de Esportes ou através do e-mail esporte@bariri.sp.gov.br; mais informações: (14) 3662-3883 – Divulgação

Nos dias 5 e 6 de março, sábado e domingo, Bariri vai sediar clínica de desenvolvimento de canoagem caiaque polo, para crianças e adolescentes de 10 a 17 anos.

O evento será realizado no Clube Municipal José Giacone e resulta de parceria entre o Setor de Esporte da Prefeitura de Bariri e o Comitê Brasileiro de Caiaque Polo.

As inscrições são gratuitas e limitadas e devem ser realizadas diretamente no Setor de Esportes ou através do e-mail esporte@bariri.sp.gov.br. Maiores informações podem ser obtidas através do telefone: (14) 3662-3883.

Podem participar atletas meninos e/ou meninas e que saibam nadar.

Instrutores

A clínica de desenvolvimento de canoagem será ministrada em Bariri por Guilherme Galvão, que é diretor do Comitê Brasileiro de Caiaque Polo e da Seleção Brasileira Caiaque Polo; presidente do Instituto Arcanjos Caiaque Polo e coordenador do projeto Escolinhas Canoagem Caiaque Polo do Estado de São Paulo.

Também será instrutor Paulo Cesar Pereira dos Santos, técnico e atleta da seleção brasileira de caiaque polo Sub 15 e 21; e técnico da equipe de Brotas.