Esportes: Oeba tem início no dia 19 de agosto

A 27ª edição da Olimpíada Estudantil de Bariri (Oeba) terá início no dia 19 de agosto, com jogos e cerimônia de abertura na Quadra Conrado Migliorini. O município realiza também a 2ª edição da Paraolimpíada Estudantil de Bariri (Paraoeba).

A responsabilidade é da Prefeitura de Bariri, por meio das diretorias de Educação e Cultura e de Esportes, e dos membros da Comissão Organizadora, designada por portaria.

Os jogos serão disputados até o dia 4 de setembro, nas seguintes modalidades: atletismo (corrida); câmbio; futsal; queimada; tênis de mesa; vôlei; e xadrez. O basquete não será disputado neste ano.

Irão competir alunos de escolas públicas e privadas, nas categorias sub-11 a sub-18. No caso do câmbio (vôlei adaptado) e queimada irão participar jogadores das categorias sub-11 e sub-13. O vôlei é disputado a partir do sub-15.

Paraoeba

A Paraoeba terá atletismo (corrida), basquete (arremesso), boliche, futsal (pênalti) e jogo da velha, nas categorias sub-11, sub-15 e sub-30.

As competições serão realizadas no dia 4 de setembro, das 8h às 17h, na Quadra Conrado Migliorini.