Esporte: Tenista Leandro Viccari é campeão em Limeira

O tenista baririense Leandro Zonzini Viccari conquistou o título do Máster Liga Unitennis 2024.

O torneio foi realizado em Limeira nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. A competição ocorreu na Academia André Tênis, reunindo os oito melhores competidores do ano em suas categorias.

Pelo fato de Leandro estar bem ranqueado pelas atuações durante o ano, com essa vitória o baririense se tornou o melhor tenista de 2024 na categoria 35/44 Masculino A.