Esporte: Norberto Falseti corre a São Silvestre pela 25ª vez

Pela 25ª vez, o atleta baririense Norberto Falseti correu os 15 km da 99ª Corrida de São Silvestre, realizada dia 31 de dezembro, na capital paulista.

Norberto iniciou o percurso às 8h da manhã, no pelotão geral. Percorreu o trajeto em 1h e 30 min, o que representou, dentro sua categoria (65 a 70 anos), o 124º lugar. No geral, seu tempo de prova o classificou na 4.696ª posição.

Segundo o atleta sênior de Bariri, independentemente da classificação – muito boa, por sinal – o importante é que a corrida, como toda a atividade física, é essencial para ativar o cérebro e preservar a memória.

A 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada virada do ano, reuniu cerca de 37.500 atletas, marcando o maior número de inscritos na história do evento. A prova tem 15 quilômetros, com largada e chegada na Avenida Paulista.