Esporte: Nesta quarta-feira baririenses se enfrentam na Copinha

Nesta quarta-feira (8), Bariri tem motivo especial para acompanhar o jogo entre São Carlos (SP) e Cruzeiro (MG), pela Copa SP de Futebol Júnior, a Copinha.

Dois jogadores baririenses se enfrentam em partida válida pela terceira rodada da fase de grupo, que ocorre no Estádio São Carlense, a partir das 17h.

O zagueiro Michel Chagas, do São Carlos, enfrenta o conterrâneo Danilo Navarro, que joga de centroavante no time do Cruzeiro.

Este jogo será transmitido pela CazéTV, que cobre a principal competição de categorias de base do futebol brasileiro.