Esporte: Murilo Marasato realiza curso de treinador da CBF

O professor Murilo de Lima Marasato, da M. M. Soccer Bariri, participou recentemente da etapa presencial do curso da Licença C da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), após a conclusão da fase virtual.

Essa licença é voltada para treinadores de futebol que atuam na introdução e iniciação da prática esportiva com crianças e adolescentes. O curso foi realizado em Campo Grande-MS.

O curso é uma oportunidade única para adquirir conhecimento de alto nível, com a didática e os padrões de excelência da CBF.

“Sou o único treinador em Bariri com essa qualificação, o que permitirá levar para nossas crianças um trabalho ainda mais estruturado e alinhado com as melhores práticas do futebol nacional”, destaca.

Murilo possui atualmente 83 crianças matriculadas na M. M. Soccer Bariri.