Esporte: Jogadores mirins do Arrudão promovem vaquinha para teste no Flamengo

Quatro jogadores mirins de futebol da Associação de Esporte Clube Arrudão estão promovendo uma vaquinha on line para arrecadar recursos para teste no Flamengo.

Segundo relato, eles passaram por peneira (seleção para descobrir novos jogadores) realizada pelo Clube de Regatas Flamengo (RJ), e foram selecionados para uma avaliação oficial na sede do clube, no bairro da Gávea, na cidade do Rio de Janeiro.

O teste seria uma oportunidade única para eles realizarem o sonho de se tornarem jogadores profissionais. Porém, as famílias não têm condições de arcar com os custos da viagem, que incluem transporte, hospedagem e alimentação.

O valor necessário é de R$ 3.500 por atleta, totalizando R$ 14 mil para os quatro jogadores. A doação pode ser realizada através do site https://www.vakinha.com.br/5318796.

Qualquer valor faz a diferença! Se não puder contribuir financeiramente, compartilhe a vaquinha com amigos e familiares! Quanto mais pessoas ajudarem, maiores as chances dos meninos realizarem o sonho.