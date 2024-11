Esporte: Goleiro baririense faz avaliação em Curitiba

Eduardo Bussi Cândido, 8 anos, é mais um garoto baririense que sonha em ser atleta no futebol. E nessa semana realiza avaliação em Curitiba-PR.

Em setembro deste ano, Eduardo participou de um torneio em Ibitinga pela escola M. M. Soccer de Bariri, chamado Copa Reis.

O goleiro fez boas partidas, despertando a atenção de observador do pólo de captação do Flamengo. Eduardo está em Curitiba-PR participando de uma avaliação no Centro de Treinamento do Trieste, numa parceria com o Flamengo.

O goleiro treina em Bariri na Escola M. M. Soccer, do professor Murilo.