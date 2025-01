Esporte: Futebol Solidário arrecada alimentos no Campo do Arrudão

Domingo (12), às 8h da manhã, no Centro de Lazer do Trabalhador José de Arruda Carneiro, o Arrudão, será realizado Futebol Solidário em prol de famílias carentes.

O time formado por Amigos do Jholi enfrenta a equipe de Amigos do Paulada, com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis. A entrada é um quilo de alimento.

A iniciativa é uma parceria entre Luizinho Jholi, da Escola de Futebol Bariri Soccer e Paulo Paulada, da Associação Esporte Clube Arrudão.

Segundo eles, para a formação do time foram selecionados atletas acima de 40 anos, dando prioridade às pessoas que sempre representaram Bariri em toda a região.

Participe. Compareça. “Fazer o bem é sempre o melhor caminho, ainda mais fazendo isso através do esporte, é o que amamos fazer”, comentam os organizadores.