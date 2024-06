Esporte: Final do Veterano será neste domingo no Arrudão

A final do 1º Campeonato de Futebol Veterano do Arrudão, competição que homenageia Domingos José Aquilante, será realizada no domingo (9) no Centro de Lazer do Trabalhador José Arruda Carneiro, conhecido como Arrudão.

A partir das 10h entram em campo Livramento x Bar do Jair (Pouso Alegre de Baixo).

Antes, às 8h, haverá disputa de terceiro lugar entre Amigos de Quarta (Jaú) e Botafogo (Dois Córregos).

O campeonato teve início no dia 10 de março com participação das equipes do Arrudão, Livramento, União Industrial (todas de Bariri), três times de Jaú (Amigos de Quarta, Bar do Jair e Faxina), além de Ameriquinha (Bocaina), Itapuí, Botafogo (Dois Córregos) e Raça Futebol (Lençóis Paulista).