Esporte: Felipe Farah conquista medalha de prata no Paulista de Caratê

O baririense Felipe Jorge Barcellos Farah, 7 anos, foi vice-campeão do Campeonato Paulista de Caratê.

A competição foi realizada em Pederneiras no dia 16 de março.

O atleta treina no Umuarama Clube de Bariri com a equipe da UKS Bariri e competiu com atletas de diversas cidades.