Esporte: Escola de Bariri recebe observador do Flamengo

A Escola de Futebol Bariri Soccer recebeu na sexta-feira (6) o observador Marcos Quinto, do Flamengo e Núcleo Trieste, para avaliação técnica de atletas.

O objetivo é valorizar e incentivar os jogadores, dando oportunidade de serem vistos por grandes representantes do futebol brasileiro.

De acordo com o responsável pela escola, Luizinho Jholi, 16 atletas de diversas categorias despertaram interesse do observador. Dessa forma, foram escolhidos para uma nova avaliação no clube carioca em 2025.

Foram selecionados pelo sub-7 Abelardo Martins Simões Neto, Bryan Metzker Rodrigues e Davi Paleari da Nóbrega, pelo sub-9 Nicolas Leandro do Nascimento, pelo sub-10 Lucas Cataldo e Túlio Navarro Masson, pelo sub-11 João Vitor Rodrigues Rossi, Lucas de Nicolai, Pedro Miquelasi, Rafael Giraldelli e Renan Firmano Paleari, pelo sub-13 Davi de Nicolai, José Daniel Moço e Thauan Santos e pelo sub-14 Cicero Renan de Oliveira Souza e Geraldo Heitor Felipe Filho.