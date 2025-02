Esporte: Equipes do Bariri Soccer competem em Ibitinga

A escola de futebol Bariri Soccer participou no fim de semana passado do Torneio de Verão Avaliativo, em Ibitinga, com presença do observador técnico do Santos.

A competição contou com atletas divididos em quatro categorias: sub-9; sub-11; sub-13; e sub-15.

A Bariri Soccer foi para Ibitinga com 80 jogadores. Os atletas participaram das quatro categorias, chegando à final em todas elas. A equipe sub-11 foi campeã.

“Com muita superação e grandes jogadas nossos alunos deram um show”, comemora o treinador e coordenador Luizinho Jholi. “Agradecemos aos alunos, pais e responsáveis pelo apoio e por confiar no nosso trabalho”.

A escola conta também com o treinador Diego Souza e coordenadora Julia Rodrigues.

Os treinamentos acontecem no clube Portal do Vale. Mais informações pelo telefone (14) 98210-4354.