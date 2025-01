Esporte: Caratecas participam de entrega de faixas

No dia 10 de janeiro foi realizada no Umuarama Clube de Bariri a entrega de faixas para os alunos que fizeram o último exame de graduação (Kyu), ocorrido no dia 6 de dezembro do ano passado.

Ao todo, participaram 59 alunos, com idade a partir dos 4 anos e também adultos.

A equipe UKS parabeniza a todos os caratecas que se empenharam e se dedicaram a tal conquista.

Agradece também ao apoio dos pais e responsáveis, que estão sempre presentes, e ao Umuarama Clube de Bariri.