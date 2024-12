Esporte: Campeonato de Futsal “Edmara Rainere” se encerra hoje

Nesta segunda-feira (23), será realizada a grande final do Campeonato Municipal de Futsal Interno “Edmara Rainere”, na Quadra Conrado Migliorini, do Clube Municipal.

As equipes finalistas União F.C. e Barbearia do Tonon se enfrentam a partir das 20h, com entrada gratuita.

O campeonato, organizado pelo Setor de Esportes da Prefeitura de Bariri, teve início no dia 25 de novembro.

O torneio homenageia Edmara Rainere, que era chefe do Setor de Esportes e faleceu no último dia 31 de outubro.

Edmara exerceu por mais de 28 anos o emprego efetivo de orientadora de Projetos Sociais. Durante todo o período em que foi servidora pública em Bariri, foi essencial para a promoção do esporte no município.

A final terá transmissão ao vivo pelo YouTube, sendo possível assistir por meio do link: https://youtube.com/live/gX7PG9_YBHQ. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)