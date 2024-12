Esporte: Barbearia do Tonon é campeã do Campeonato de Futsal Edmara Rainere

A equipe da Barbearia do Tonon foi campeã do Campeonato Municipal de Futsal Interno “Edmara Rainere”. O título veio após vitória pelo placar de 6×1 contra o União F.C., em jogo realizado dia 23 de dezembro.

A grande final ocorreu a partir das 20h, na quadra poliesportiva Conrado Migliorini do Clube Municipal José Giacone, e atraiu bom público.

O campeonato, organizado pelo Setor de Esportes da Prefeitura de Bariri, homenageou Edmara Rainere, que era chefe do Setor de Esportes e faleceu no último dia 31 de outubro. Durante os mais de 28 anos em que foi servidora pública em Bariri, foi essencial para a promoção do esporte no município.

Em cerimônia realizada antes da partida, familiares de Edmara receberam uma homenagem, que eternizou o campeonato que levou o nome da servidora. (Fonte: Assessoria de Comunicação)