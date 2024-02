Esporte: Atletas da base do Arrudão são destaque

Dois jogadores da base da Associação Atlética Arrudão estão se destacando no cenário futebolístico.

O zagueiro Leonardo do Santos Rodrigues Costa se apresentou ao Flamengo, no Rio de Janeiro, nessa semana.

O goleiro Cristian Martins dos Santos vai se apresentar ao Grêmio São-Carlense.

Aos dois atletas, boa sorte e que consigam sucesso no futebol!