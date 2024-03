Esporte: Arrudão sedia campeonato de veteranos

Tem início no domingo (10) o 1º Campeonato de Futebol Veterano do Arrudão. A competição homenageia Domingos José Aquilante.

Os jogos acontecem nas manhãs de domingo no Centro de Lazer do Trabalhador José Arruda Carneiro, conhecido como Arrudão.

A rodada inaugural terá os confrontos entre Arrudão e Amigos de Quarta (Jaú), às 8h, e entre Bar do Jair (Pouso Alegre de Baixo) e Faxina (Jaú), às 10h. Além dessas quatro equipes, o grupo A tem também o Ameriquinha (Bocaina).

No grupo B estão Livramento, Itapuí, Botafogo (Dois Córregos), Raça Futebol (Lençóis Paulista) e União Industrial (Bariri).

Música

O Arrudão será palco de um show gratuito protagonizado pelo DuO 80.

A dupla, composta por Daniel Brasil e Oscar Passos, promete uma apresentação memorável, trazendo ao público o melhor da música dos anos 80.

O evento musical, com início marcado para as 10 horas de domingo (10), apresentará clássicos da década em versão acústica.

O encontro promete uma manhã animada com música de qualidade, revivendo os grandes sucessos da época em um ambiente acolhedor e familiar.

A entrada é franca, convidando a comunidade local e da região a se unirem neste dia especial de esporte e música. (Imagem Divulgação)