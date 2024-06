Esporte: Apae de Bariri é vice-líder do 27º Circuito Especial de Atletismo

Quarta-feira (26), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) disputou a terceira etapa do 27º Circuito Especial de Atletismo e Esportes Adaptados (Ceaea), realizada no Ginásio de Esportes Dr. Neves de Jaú.

A etapa foi disputada nas modalidades Handebol e Gincana e contou com a participação de atletas das cidades de Barra Bonita, Igaraçu do Tietê, Itapuí e Jaú, além de Bariri.

Após a cerimônia de abertura, no período da manhã, houve os sorteios e jogos de handebol misto. Em competição de pontos corridos, a Apae de Bariri sagrou-se vice-campeã, após vencer seus jogos contra Barra Bonita, Jaú e Itapuí. Entretanto, na partida contra Igaraçu, sofreu o revés pelo placar de 8 a 4.

No período da tarde, ocorreram duas provas de gincana: bola no cesto e corrida de estafetas. A equipe baririense conquistou o terceiro lugar na disputa da corrida e ficou na quarta colocação na prova de bola no cesto.

Após os jogos, houve a entrega de medalhas aos três primeiros colocados em cada modalidade.

Na classificação geral do Ceaea, a Apae de Bariri ocupa a vice-liderança com 500 pontos, atrás apenas de Igaraçu do Tietê que possui 530 pontos.

A próxima etapa será dia 14 de agosto, quarta-feira, na modalidade câmbio. As partidas serão disputadas em Bariri, no Clube Municipal José Giacone.

A Apae de Bariri agradece todos que apoiam esta iniciativa. (Fonte: Equipe da Apae de Bariri)