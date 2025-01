Esporte: Amigas baririenses superam limite e se divertem na São Silvestre

As amigas baririenses Ana Claudia Ceron, Bruna Pregnolatto, Danila Tebaldi, Fabiana Pacheco e Luciana Bussi participaram da 99º edição da São Silvestre, a tradicional corrida realizada dia 31 de dezembro.

Segundo elas, era um sonho antigo da dupla Fabiana e Bruna, que por anos mantinham a tradição de fazer a “São Silvestrinha”, assim chamada carinhosamente por elas, onde percorriam as ruas do centro de Bariri na virada do ano.

Alguns meses antes da prova a Bruna lançou a ideia para o grupo, “bora para a São Silvestre?”. Na mesma hora todas toparam, fizeram a inscrição e partiram para concretizar o sonho. O grupo destaca que foi a melhor experiência que tiveram no mundo da corrida.

Para elas, a São Silvestre não se trata apenas de uma corrida, é um lugar onde além de superar seus limites, a pessoa presencia e se inspira com muitas histórias de vida. Pessoas que curaram enfermidades; idosos ultrapassando todos os limites que a vida impõe com o tempo; pessoas com limitações, mostrando que todos são capazes de muito, basta acreditar, treinar e não desistir.

“Quando a largada é anunciada e começa a tocar a música tema do evento (Chariots of Fire), a emoção toma conta! É um misto de arrepio, com vontade de chorar, de dar risada, de gritar, é indescritível! Debaixo de um sol para cada um, choramos, sorrimos e aproveitamos cada pedacinho do percurso”, relata Fabiana.

Elas contam que no trajeto tinha muitas atrações, como baterias de escolas de samba, torcida, pessoas com cartazes, crianças muito animadas, aguardando os atletas, a energia é surreal.

E não adianta perguntar em qual posição chegaram. “Não tivemos nem curiosidade de ver! No meio de mais de 37.500 corredores a energia era tanta, que o que menos importava era que horas cruzaríamos a linha de chegada. Queríamos aproveitar os 15 km o máximo possível, e assim fizemos!”, comenta Fabiana.

“Viver essa experiência com amigas tão especiais com toda certeza ficará para sempre em nossa memória”, garante Fabiana.