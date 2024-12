Esporte: 4 jogadores do Arrudão são aprovados em peneira do Flamengo

Quatro jogadores de futebol que treinam na Associação Atlética Arrudão, de Bariri, foram aprovados na primeira etapa de peneira realizada pela Escola Flamengo Jaú.

A avaliação foi realizada no dia 24 de novembro no campo do bairro Pouso Alegre, em Jaú.

São eles: Ítalo Miguel de Souza pelo sub-9; meia Kaique Junqueira pelo sub-11; e goleiro Flavio Daniel e zagueiro Thayd Daniel pelo sub-15 e sub-17.

A diretoria do Arrudão explica que no início de 2025 os atletas serão chamados a realizar nova avaliação, conforme os critérios do clube.