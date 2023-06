Escolinha de Futsal tem aulas no período da manhã

O Setor de Esportes de Bariri ampliou os horários da Escolinha de Futsal. Agora, além das aulas no período da tarde, também haverá treinos de manhã. O local é a quadra coberta Conrado Migliorini do Clube Municipal.

Os novos dias e horários são: terça-feira às 9h e sexta às 8h30. Podem participar crianças e adolescentes de 7 a 15 anos.

Já as aulas da tarde continuam da seguinte forma: Sub-17 e sub-21 de segunda e quinta-feira, das 18h às 19h30. Sub-13 e sub-15 treinam às terças-feiras, das 15h30 às 17h. As aulas para sub-9 e sub-11 ocorrem às quintas-feiras, das 15h às 16h30. Há ainda uma turma de futsal feminino, para meninas entre 8 e 12 anos, às segundas-feiras, das 16h30 às 18h.

Os dias e horários das demais modalidades estão disponíveis em https://www.bariri.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/5310/setor-de-esportes-disponibiliza-aulas-em-diversas-modalidades

Mais informações podem ser obtidas pelo (14) 3662-3883 ou pessoalmente na secretaria do Clube Municipal.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Da redação